Romelu Lukaku adım adım Süper Lig\'e

28.03.2026 16:13
Napoli'de gözden düşen Lukaku'nun ayrılığı gündemdeyken, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp transfer için devreye girdi.

Napoli'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku için ayrılık ihtimali güçlendi. İtalyan basını, Belçikalı golcünün kulüple ipleri koparma noktasına geldiğini duyurdu.

SAKATLIK SONRASI GERİ DÖNEMEDİ

Geçtiğimiz ağustos ayında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Lukaku, ocak ayında geri dönmesine rağmen form tutmakta zorlandı. 32 yaşındaki yıldız, bu sezon Napoli formasıyla sadece 7 resmi maçta görev alırken 1 gol kaydedebildi.

KULÜP İLE İPLER KOPUYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, performansı beklentilerin altında kalan Lukaku ile Napoli yönetimi arasındaki ilişkiler ciddi şekilde zedelendi. Tecrübeli golcünün İtalya kariyerinin sona ermek üzere olduğu ifade edildi.

SÜPER LİG DEVLERİ TAKİPTE

Lukaku'nun ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte transfer piyasasında hareketlilik başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız golcü için devreye girdiği öne sürülürken, Suudi Arabistan kulüplerinin de ciddi teklifler sunduğu belirtildi.

ESKİ KULÜBÜ DE DEVREDE

Belçikalı oyuncunun altyapısından yetiştiği Anderlecht'in de transfer için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. 12 milyon euro piyasa değerine sahip Lukaku'nun geleceği merak konusu oldu.

KARAR BEKLENİYOR

Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, kariyerine hangi ülkede devam edeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

    Yorumlar (4)

  • Dene Mene Dene Mene:
    şikebahçye sakın gitme futbol hayatın biter 2 2 Yanıtla
  • Osman Gültas Osman Gültas:
    Biz de tarihi geçmişlere kucak açarız. 4 0 Yanıtla
  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Yazık, yine paralar saçılacak.. 1 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    işi biten oyuncular gelmesin arkadaş burası jübile yeri değil 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti
İzlemesi bile heyecan verici Beğeni yağmuruna tutulan video İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sürpriz market denetimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj

17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:38
Montella’dan bomba Orkun Kökçü kararı
Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
