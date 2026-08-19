Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf - Son Dakika
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Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf

Romelu Lukaku\'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf
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Lyon maçının ardından konuşan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçın ardından taraftarların atmosferine hayran kaldığını söyledi. Belçikalı oyuncu, "Kadıköy, kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, yeni transfer Belçikalı golcü Romelu Lukaku karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin son bölümünde oyuna dahil olarak sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkan tecrübeli forvet, Kadıköy’deki atmosferden son derece etkilendiğini dile getirdi.

''KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANS''

Sarı-lacivertli taraftarların yarattığı ambiansa vurgu yapan Lukaku, "Fenerbahçe taraftarının tutkusunu ve coşkusunu gelmeden önce de biliyordum ancak bunu sahada canlı olarak yaşamak bambaşka bir duygu. Sahaya çıktığım an hissettiğim destek muazzamdı. Bize maç boyunca inanılmaz bir enerji verdiler. Kadıköy, kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir.'' dedi. 

''TURU GEÇMEK İÇİN SAVAŞACAĞIZ''

Tur şansını değerlendiren Belçikalı yıldız, "İstediğimiz galibiyeti alamadık ancak tur henüz bitmedi. Lyon güçlü bir rakip ama biz de kalitemizin farkındayız. Deplasmanda elimizden gelenin en iyisini yaparak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için son ana kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Romelu Lukaku, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe kadrosu çok yaşlıdır bu kadroda başarı beklemiyorum bir fenerbahçe'li olarak söylüyorum başarısız bir futbol yaşlı takım 0 0 Yanıtla
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