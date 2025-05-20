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Romulo Cardoso Rekora Yaklaşıyor

Göztepe'nin yıldızı Romulo, 13 golle yabancı gol rekoruna 2 gol uzaklıkta.

20.05.2025 12:17
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe formasıyla 13 gole ulaşan Romulo Cardoso, 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı ekipte bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak.

Sezonun ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan Göztepe'de Romulo, hücum bölgesinde gol katkısıyla dikkati çekti. Süper Lig'de 29. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında penaltı vuruşuyla gol sevinci yaşayan Romulo, suskunluğunu 36. haftada Çaykur Rizespor maçındaki 2 golle bozdu.

Ligde 13 gol ve 9 asiste ulaşan Romulo, 2 gol daha bulması halinde Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alacak. Sarı-kırmızılı ekipte Adis Jahovic, 2017-18'de 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılıların en golcü ismi Adis Jahovic'i Cherif Ndiaye, Romulo, Andre Castro ve Cameron Jerome izliyor.

Göztepe'nin golcüleri

Göztepe'de, 1961-62'de Gürsel Aksel ve 1967-68'de Fevzi Zemzem 19'ar golle bir sezonda en fazla gol atan isimler oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de sezonlara göre en fazla gol atan isimler şöyle:

SezonGolcüler
1959Güler Aksel, Gürsel Aksel, Hakkı İyibilir, Tuncer Çeliktaş (4)
1959-60Gürsel Aksel, Hakkı İyibilir (9)
1960-61Gürsel Aksel (10)
1961-62Gürsel Aksel (19)
1962-63

 Halil Kiraz (14)
1963-64Fevzi Zemzem (16)
1964-65Fevzi Zemzem (11)
1965-66Fevzi Zemzem (13)
1966-67Ertan Öznur (16)
1967-68Fevzi Zemzem (19)
1968-69Fevzi Zemzem (17)
1969-70Fevzi Zemzem (11)
1970-71 Ali Çağlar (12)
1971-72Fevzi Zemzem (14)
1972-73Fevzi Zemzem (13)
1973-74Mehmet Türken (11)
1974-75Mehmet Türken (11)
1975-76Mehmet Türken (10)
1976-77Ali Çağlar (8)
1978-79Sadullah Acele (9)
1979-80Sadullah Acele (9)
1981-82Sadullah Acele (5)
1999-00Kurthan Yılmaz, Remzi Acet (6)
2001-02 Mustafa Özkan (10)
2002-03 Zafer Biryol (8)
2017-18Adis Jahovic (14)
2018-19 Yasin Öztekin (8)
2019-20 Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk (7)
2020-21Cherif Ndiaye (10)
2021-22Cherif Ndiaye (10)

Kaynak: AA

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