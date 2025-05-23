Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz - Son Dakika
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Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz

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Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz
23.05.2025 09:52  Güncelleme: 10:07
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Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz
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Portekizli futbol yıldızı Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kulübü Al-Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İspanyol basınından Marca, Ronaldo'nun kulüpten yüzde 5 hisse alacağı ve yıllık 182,4 milyon euro kazanacağını iddia etti. Yeni kontrata göre Ronaldo, ayda 15,2 milyon euro, haftalık 3,8 milyon euro ve günlük 550 bin euro kazanacak.

Bu sezon sonunda Al-Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.İspanyol basınından Marca, Al-Nassr'ın Ronaldo'ya yaptığı yeni sözleşme teklifine dair detayları açıkladı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Yeni kontrata göre yıldız futbolcu ayda 15,2 milyon euro kazanacak. Bu rakam haftalık 3,8 milyon euroya, günlük ise 550 bin euroya denk geliyor. Yıllık toplam kazancı ise 182,4 milyon euro olacak. Ayrıca Ronaldo'nun kulüpten yüzde 5 oranında hisse alacağı da belirtiliyor.

117 GOLE KATKI SAĞLADI

Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olan Ronaldo, şu ana kadar 110 maçta 98 gol atıp 19 asist yaptı. 40 yaşındaki yıldız, takımıyla henüz bir kupa kazanamadı.

Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, Sözleşme, Futbol, Marca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo için çılgın kontrat! Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    hiç okuyanla okumayan topa vuranla vurmayan bir olurmu fasatlığın luzumu yok nazar etme ne olur çalış seninde olur 18 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sonuna kadar hak ediyor ve amaç Arabistan fıtbolunu tanıtmaktı ve 2 sene önce kimsenin haberinin olmadığı bu lig Avrupa da bile yayınlanıyor. O yüzden başarılı oldukları için tebrik etmek lazım. Para konusuna gelince var ki veriyorlar, bizimkiler de olsa vermez mi, birde öyle düşünün. 6 0 Yanıtla
  • Ss5675251:
    saniyede 280 TL...zenginin malı züğürdün hesabı 2 0 Yanıtla
  • Barış AÇIGÖZ:
    Küresel Çete , Ronaldo ile çok uğraştı. Sırf , Basın açıklamasında Coc. cola şişelerini önünden kaldırdığı ve o firmanın hisse senetleri düştüğü için. küresel çete Maradonaya da yapmıştı benzerini. 1 0 Yanıtla
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