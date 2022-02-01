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Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum - Son Dakika

Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum

01.02.2022 17:15

Real Madrid'in senelik 50 milyon euro maaşa anlaşma imzalaması futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Efsane futbolcu Ronaldo 50 milyon euroluk maaş için, "Yanlış zamanda dünyaya geldik" dedi.

PSG ile mukavelesi sona erecek Kylian Mbapppe, hayal ettiği Real Madrid formasını yeni sezonda sırtına geçirecek. Alman Bild'in 50 milyon euro maaş karşılığında transferin bittiğini duyurmasıyla futbol dünyası sarsıldı.

Mbappe'nin kazanacağı parayı duyan Ronaldo aklını kaybetti! Gündemi sallayan yorum

KİMSEDEN YALANLAMA GELMEDİ

Bu haber Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde manşetleri süsledi. İki taraftan da herhangi bir yalanlama gelmedi.

Mbappe'nin kazanacağı parayı duyan Ronaldo aklını kaybetti! Gündemi sallayan yorum

"YANLIŞ ZAMANDA DOĞDUK"

Futbolun gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen "Gerçek Ronaldo" da esprili yorum yaptı. Ronaldo, "Kylian'nın Real Madrid'den yılda 50 milyon euro kazanacağını okudum. Yanlış zamanda dünyaya geldik. Bizim zamanımızda rakamlar böyle değildi" yorumunda bulundu.

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Real Madrid, Futbol, Bild, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum - Son Dakika
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