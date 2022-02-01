Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum

PSG ile mukavelesi sona erecek Kylian Mbapppe, hayal ettiği Real Madrid formasını yeni sezonda sırtına geçirecek. Alman Bild'in 50 milyon euro maaş karşılığında transferin bittiğini duyurmasıyla futbol dünyası sarsıldı.

KİMSEDEN YALANLAMA GELMEDİ

Bu haber Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde manşetleri süsledi. İki taraftan da herhangi bir yalanlama gelmedi.

"YANLIŞ ZAMANDA DOĞDUK"

Futbolun gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen "Gerçek Ronaldo" da esprili yorum yaptı. Ronaldo, "Kylian'nın Real Madrid'den yılda 50 milyon euro kazanacağını okudum. Yanlış zamanda dünyaya geldik. Bizim zamanımızda rakamlar böyle değildi" yorumunda bulundu.