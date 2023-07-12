Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu - Son Dakika
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Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu

12.07.2023 14:37

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda oynanan Al Shabab maçında attığı gol sonrası secdeye gitmiş ve Müslüman futbolseverleri mest etmişti. Takımıyla kampta olan Portekizli yıldız, şimdi de kameralar karşısında "Selamunaleyküm" dedi. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük ilgi gördü.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun kulübün paylaştığı videoda "Selamunaleyküm" demesi Müslüman futbolseverleri mest etti.

RONALDO'NUN VİDEOSU BEĞENİ TOPLADI

Al Nassr ile birlikte kampta olan Cristiano Ronaldo için kulüp özel bir video yayınladı. Bu videonun henüz açılışında Portekizli yıldızın "Selamunaleyküm" demesi büyük beğeni topladı.

SECDEYE GİTMİŞTİ

Ronaldo geçtiğimiz aylarda oynanan Al Shabab maçında da attığı golden sonra secdeye gitmiş ve bu hareketi uzun süre konuşulmuştu.

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Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu - Son Dakika


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