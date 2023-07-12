Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun kulübün paylaştığı videoda "Selamunaleyküm" demesi Müslüman futbolseverleri mest etti.
Al Nassr ile birlikte kampta olan Cristiano Ronaldo için kulüp özel bir video yayınladı. Bu videonun henüz açılışında Portekizli yıldızın "Selamunaleyküm" demesi büyük beğeni topladı.
Ronaldo geçtiğimiz aylarda oynanan Al Shabab maçında da attığı golden sonra secdeye gitmiş ve bu hareketi uzun süre konuşulmuştu.
Son Dakika › Spor › Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu - Son Dakika