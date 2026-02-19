Ronaldo\'nun eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana çok para teklif edildi

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson, ayrılık sürecine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Atkinson, Ronaldo hakkında olumsuz konuşması için kendisine para teklif edildiğini söyledi.
Atkinson, "Ayrıldığımızda, onun hakkında kötü şeyler söylemem için bana çok para teklif edildi, ama reddettim çünkü onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı.
Ünlü model ve sunucu, bu sözleriyle ayrılığın ardından spekülasyon yaratmayı tercih etmediğini vurguladı.
