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Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı

29.11.2021 07:51

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odası görüntüleri paylaşıldı. Bir yandan üzerini değiştiren Ronaldo'nun bir yandan da üzüntüden gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Juventus'un geçen sezona ait ortaya çıkan soyunma odası görüntülerinde futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun daha önce hiç görmedikleri bir haline tanık oldu.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN BİR YANDAN DA AĞLADI

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı 2-1 kaybeden ve rövanşta 3-2 kazanmasına rağmen Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun soyunma odasında hüngür hüngür ağladığı görüntüler ortaya çıktı. Üzerini değiştirirken sinirden gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uayndırdı.

Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı - Son Dakika Spor


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