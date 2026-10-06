Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla büyük ses getiren Cristiano Ronaldo cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ronaldo'nun Jorge Jesus konusunda geri adım atmadığı ve "Jorge Jesus teknik direktör olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmem" dediği belirtildi.

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan kriz yeni bir boyut kazandı. Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu olurken, yıldız futbolcudan Jorge Jesus'a yönelik çok sert bir çıkış geldi.

RONALDO'DAN JORGE JESUS'A REST

CNN Portugal'ın aktardığına göre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus görevde olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na geri dönmeyeceğini söyledi. Ronaldo'nun, "Jorge Jesus teknik direktör olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmem." dediği öne sürüldü. Bu sözlerle birlikte Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasının ardından başlayan tartışma daha da büyüdü.

Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

DANİMARKA MAÇI ÖNCESİ KAMPTAN AYRILMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamptan ayrılmıştı. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması sonrasında gözler Portekiz Milli Takımı'na çevrilirken, Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki durum da merak konusu olmuştu. Son olarak ortaya çıkan sözler, Ronaldo'nun Jesus konusunda tavrının oldukça net olduğunu gösterdi.

FEDERASYON İKİ İSMİ BULUŞTURMAK İSTEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Portekiz Futbol Federasyonu'nun krizin çözülmesi için devreye girdiği belirtilmişti.

Federasyonun Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo'nun bir araya gelmesini istediği, Jesus'un da Ronaldo ile görüşme teklifini kabul ettiği aktarılmıştı. Ancak Ronaldo cephesinden gelen son açıklama, krizin henüz çözüme kavuşmadığını ortaya koydu.

Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

JORGE JESUS GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Jorge Jesus'un federasyondan gelen görüşme teklifine olumlu yaklaştığı ve Cristiano Ronaldo ile görüşmeyi kabul ettiği belirtilmişti. Ronaldo'nun ise "Jorge Jesus teknik direktör olduğu sürece Portekiz Milli Takımı'na dönmem" sözleriyle tavrını net şekilde ortaya koyduğu aktarıldı.

Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

GÖZLER RONALDO-JESUS KRİZİNE ÇEVRİLDİ

Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla başlayan süreç, Ronaldo'nun son sözleriyle yeni bir aşamaya taşındı. Federasyonun iki tarafı bir araya getirme girişiminin ardından Ronaldo'nun Jesus görevde olduğu sürece milli takıma dönmeyeceğinin belirtilmesi, Portekiz cephesinde yaşanacak gelişmeleri merak konusu haline getirdi.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekizSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Siyasette seviye yerlerde Yeni Partili başkan CHP’li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
14:52
Fenerbahçe’yi cehennem gibi fikstür bekliyor 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:37
Bakan Gürlek’ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi’nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:57:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei