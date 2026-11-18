UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un 6. ve son haftasında Galler ile Portekiz, Cardiff City Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan ve toplam 5 golün atıldığı mücadeleden 3-2 galip ayrılan Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, 15 puana ulaşarak grup lideri olarak çeyrek finale adını yazdırdı.

GALLER ÖNE GEÇTİ, CEVAP GECİKMEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Portekiz, 11. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Galler'in yanıtı gecikmedi. 13. dakikada sahneye çıkan David Brooks skora dengeyi getirdi. Galler, 40. dakikada Sorba Thomas'ın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala 43. dakikada Pedro Neto ile yeniden eşitliği sağlayan Portekiz, soyunma odasına 2-2'lik skorla girdi.

GALİBİYET GOLÜ FORBS'TAN

İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Carlos Forbs, 70. dakikada kaydettiği golle Portekiz'i bir kez daha öne geçirdi. Galibiyet golünden yalnızca dört dakika sonra Portekiz'de Pedro Neto, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

PORTEKİZ ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla grubunu 15 puanla zirvede tamamlayan Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde seri başı olma hakkı kazandı. Diğer grupların ikincilerinden biriyle eşleşecek olan Portekiz'in rakibi, 20 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile netleşecek. Çeyrek final müsabakaları ise 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında oynanacak.