Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1 - Son Dakika
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Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

02.04.2022 22:55
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan ÇalışırYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Sheldon, Osman, Ali (Dk. 69 Fofana), Hüseyin, Berk (Dk. 79 Cihan), Hasan (Dk. 84 Tolcay) Kayamba, Tallo, Yasin, TomaneROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan, Dos Santos, Lokman (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan ÇalışırYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Sheldon, Osman, Ali (Dk. 69 Fofana), Hüseyin, Berk (Dk. 79 Cihan), Hasan (Dk. 84 Tolcay) Kayamba, Tallo, Yasin, TomaneROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan, Dos Santos, Lokman (Dk. 84 Süleyman), Alpay, Caner, Mehmet (Dk. 46 Kerim), Mulumba, Landel, Doğan Can (Dk. 89 Guido), Levent (Dk. 64 Osmajic), KenyGOL: Dk. 66 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Nurullah, Hasan (Yılport Samsunspor), Mulumba, Gökhan, Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)Spor Toto 1. Lig'in 30'uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü 66'ncı dakikada Osmajic kaydetti.4'üncü dakikada Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gökhan topu son anda kornere çıkardı.19'uncu dakikada kaleci Gökhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top önce Tomane'ye, ardından yeniden Gökhan'a çarptı. Daha sonra topu önünde bulan Yasin'in şutunda top üstten auta gitti.36'ncı dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Keny'den önce topa dokunan Osman mutlak tehlikeyi önlerken, ceza sahası dışından Dos Santos'un vuruşu farklı bir şekilde auta çıktı.47'nci dakikada sağ kanattan Yasin'in kullandığı serbest vuruş sonrası kale alanı önünde oluşan karambolde Osman'ın şutu defanstan sekerek kornere çıktı.60'ıncı dakikada Kayamba'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tallo'nun mutlak gollük pozisyondaki şutunu kaleci Gökhan önledi.66'ncı dakikada derinlemesine pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic'in dokunuşu direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.70'inci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Tomane'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.90'ıncı dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana'nın içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı ve Samsunspor mutlak bir golden oldu.Karşılaşma Royal Hastanesi Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

- İnan
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Bandırmaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 Bandırmaspor: 1 Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak

Bandırmaspor, Oğuz Kağan , Samsunspor, Osman Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1 - Son Dakika
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