Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Eryaman
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+2 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak, Zahid (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Geraldo (Dk. 86 Alperen Babacan), İshak Çakmak, Ariyibi (Dk. 79 Aatıf Chahechouhe), Owusu (Dk. 86 Cem Ekinci)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 79 Guido Koçer), Landel (Dk. 61 Kerim Avcı), Levent Ayçiçek (Dk. 61 Osmajic), Doğan Can Davas (Dk. 67 Beykan Şimşek), Keny
Gol: Dk. 59 Zahid (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 4 Landel, Dk. 10 Okan Alkan, Dk. 51 Levent Ayçiçek, Dk. 69 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 51 Mehmet Murat Uçar, Dk. 53 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, ligin 3. sırasında bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor'la arasındaki puan farkını da 12'ye çıkartarak bitime 9 maç kala Süper Lig yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Kaynak: AA
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