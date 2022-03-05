Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.03.2022 21:06
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Emir Eray EyisoyMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+2 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak, Zahid (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Geraldo (Dk. 86 Alperen Babacan), İshak Çakmak, Ariyibi (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+2 Ali Kaan Güneren), Abdullah Durak, Zahid (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Geraldo (Dk. 86 Alperen Babacan), İshak Çakmak, Ariyibi (Dk. 79 Aatıf Chahechouhe), Owusu (Dk. 86 Cem Ekinci)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 79 Guido Koçer), Landel (Dk. 61 Kerim Avcı), Levent Ayçiçek (Dk. 61 Osmajic), Doğan Can Davas (Dk. 67 Beykan Şimşek), Keny

Gol: Dk. 59 Zahid (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 4 Landel, Dk. 10 Okan Alkan, Dk. 51 Levent Ayçiçek, Dk. 69 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 51 Mehmet Murat Uçar, Dk. 53 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, ligin 3. sırasında bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor'la arasındaki puan farkını da 12'ye çıkartarak bitime 9 maç kala Süper Lig yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

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Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Bandırmaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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