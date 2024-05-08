Rudy Gobert, NBA'de Yılın Savunma Oyuncusu Seçildi - Son Dakika
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Rudy Gobert, NBA'de Yılın Savunma Oyuncusu Seçildi

Rudy Gobert, NBA\'de Yılın Savunma Oyuncusu Seçildi

Minnesota Timberwolves forması giyen Rudy Gobert, NBA'de yılın savunma oyuncusu seçildi. Gobert, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Victor Wembanyama, Bam Adebayo ve Anthony Davis'i geride bıraktı. Timberwolves'un Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan Gobert, kariyerinde 4. kez bu ödüle layık görüldü. Gobert, Dikembe Mutombo ve Ben Wallace'ı yakalayarak bu ödülü en çok kazanan isimler arasına girdi. Kariyerinde üç kez all-star seçilen Gobert, bu sezon maç başına 2,1 blok yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

08.05.2024 11:35
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Rudy Gobert, yılın savunma oyuncusu seçildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Timberwolves'un Fransız pivotu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Bam Adebayo (Miami Heat) ve Anthony Davis'i (Los Angeles Lakers) geride bıraktı.

Timberwolves'un Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan 31 yaşındaki Gobert, ligin efsane pivotlarından Hakeem Olajuwon'un isminin verildiği ödüle kariyerinde 4. kez layık görüldü.

Gobert, 4'er kezle bu ödülü en çok kazanan isimler Dikembe Mutombo ve Ben Wallace'ı yakaladı.

Kariyerinde üç kez all-star seçilen Gobert, bu sezon maç başına 2,1 blok yaptı. Fransız basketbolcu, sezonu 14 sayı ve 12,9 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rudy Gobert, NBA'de Yılın Savunma Oyuncusu Seçildi - Son Dakika

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