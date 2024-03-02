Ruhi Sarıalp, Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı kazandıran isim oldu - Son Dakika
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Spor

Ruhi Sarıalp, Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı kazandıran isim oldu

Ruhi Sarıalp, Türkiye\'ye atletizm branşında ilk madalyayı kazandıran isim oldu

Ruhi Sarıalp, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda üç adım atlamada bronz madalya kazanarak Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı getirdi. Ayrıca, 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da madalya kazanan Sarıalp, ABD'deki Coast Guard Academy'de eğitmenlik yaparak uzay programlarına katıldı ve Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde dersler verdi.

02.03.2024 11:10
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Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyasını kazandıran Ruhi Sarıalp, ABD'deki Coast Guard Academy'de eğitmenlik yaparak uzay programlarına katıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1924'te Manisa'da dünyaya gelen Sarıalp, atletizme Konya Askeri Lisesi'nde başladı.

Türkiye'de elde ettiği başarıların ardından 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılan Sarıalp, üç adım atlamada bronz madalyaya ulaştı.

Sarıalp, bu başarısıyla olimpiyatlarda Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı kazandırdı. Sarıalp'in elde ettiği madalya, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda Eşref Apak'ın çekiç atmada ulaştığı bronz madalyaya kadar 56 yıl boyunca Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizm branşında kazandığı tek madalya oldu.

Aynı başarıyı Brüksel'de düzenlenen 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da gösteren Sarıalp, bu organizasyonda Türkiye'nin ilk Avrupa madalyasına ismini yazdırdı.

Bu madalya, Süreyya Ayhan Kop'un 2002'de 1500 metrede elde ettiği altın madalyaya kadar 52 sene boyunca Türkiye'nin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı tek madalya olarak kayıtlarda yer aldı.

İTÜ Spor Bölümü'nde "Spor Tarihi" ve "Denizcilik" dersleri verdi

ABD'deki Coast Guard Academy'de eğitmenlik yapan ve uzay programlarına katılan Sarıalp, Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde "Spor Tarihi" ve "Denizcilik" dersleri verdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul Yelken Kulübü ve Fenerbahçe Kulübünde de değişik görevlerde bulunan Ruhi Sarıalp, "Fizik Kondüsyon", "Deniz Güvenliği" ve "Cankurtarma" adlı kitapları yazdı.

Ordular Arası Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda iki altın madalya kazandı

1945 yılında üç adım atlamada 14,77 metrelik derecesiyle ilk Türkiye rekorunu kıran Sarıalp, bunu 1948'de 15,75 metreye çıkardı.

Askerde Ordu Milli Takımı'nda da yer alan Sarıalp, 21-23 Eylül 1951'de Roma'da ve 12-14 Eylül 1952'de Kopenhag'da düzenlenen Ordular Arası Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda iki altın madalya kazandı.

Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde şeref madalyası alan Sarıalp, Uluslararası Olimpiyat Komitesince de "özel şeref madalyası"na layık görüldü.

Ruhi Sarıalp, 3 Mart 2001'de İzmir'de vefat etti.

Kaynak: AA

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