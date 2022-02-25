'Runtalya' için geri sayım başladı - Son Dakika
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'Runtalya' için geri sayım başladı

25.02.2022 14:02
'Runtalya' için geri sayım başladı

Bu yıl 17. kez koşulacak olan ve en fazla yabancı sporcu katılan maratonlardan biri olan Runtalya, 6 Mart Pazar günü Antalya'da start alacak.

Bu yıl 17. kez koşulacak olan ve en fazla yabancı sporcu katılan maratonlardan biri olan Runtalya, 6 Mart Pazar günü Antalya'da start alacak.

Türkiye'nin ilk ve en büyük 'lifestyle' maraton etkinliği olan Runtalya, bu yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez start alacak. Sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş profesyonel ve amatör koşucular ile sivil toplum örgütleri ve markaları, bir festival atmosferinde buluşturan organizasyon, bu yıl da üst düzey uluslararası bir katılıma sahne olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra, 20'yi aşkın ülkeden sporcular ve kulüpler Antalya'da buluşacak.

Bu yıl pandemiden sonra, katılım yeniden yükseldi

2021 yılında pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılım ile gerçekleşen yarış, 420'si yabancı yaklaşık 5 bin koşucuya ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl katılım yeniden yükselerek, bin 200'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucuyu aştı. Antalya'nın uygun iklimi ve takvimiyle, majör maraton hedefi olan atletler tarafından hazırlık koşusu olarak görülen ve bu özelliğiyle rekor sayıda yabancı sporcuyu Türkiye'ye çeken organizasyon için kayıtlar, 1 Mart Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.

Etkinlikler tüm hafta sonu devam edecek

Tüm bir hafta sonuna yayılan etkinlikler, Terracity'de bulunan kayıt alanında gerçekleşecek Makarna Partisi ve Hoşgeldiniz Partisi ile start alacak. 5 Mart Cumartesi günü Muratpaşa Kent Meydanı'nda, Minik Adımlar Koşusu, Baby Run ve Yüksek Topuk Koşusu organize edilecek. 6 Mart Pazar sabahı AKM önünden saat 09.00'dan itibaren start alacak 10K, 21K, 42K ve 10K Corporate Run yarışları sonrası katılımcılar, yine aynı alanda ödüllerini alacak. Koşu festivali, konser ve After Party etkinliği ile son bulacak. - İSTANBUL

'Runtalya' için geri sayım başladı
'Runtalya' için geri sayım başladı

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Antalya, Türkiye, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Runtalya' için geri sayım başladı - Son Dakika


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