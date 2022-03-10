Rus tenisçi Medvedev kariyerinden endişe duyuyor - Son Dakika
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Rus tenisçi Medvedev kariyerinden endişe duyuyor

10.03.2022 12:54
Rus tenisçi Medvedev kariyerinden endişe duyuyor

Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev, turnuvalarda oynamasına izin verilip verilmeyeceği konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev, turnuvalarda oynamasına izin verilip verilmeyeceği konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkesinin sporcularına son dönemde uygulanan yaptırımların ardından tarafsız sporcu olarak katıldığı ABD'deki Indian Wells Masters turnuvasında Medvedev, ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tenise devam edememe olasılığından endişe duyduğunu belirten Medvedev, "Bu konu hakkında konuşmak her zaman zor çünkü farklı ülkelerdeki turnuvalarda tenis oynamak istiyorum. Bu oyunu ülkemde de temsil etmek istiyorum. Ama bugünkü koşullarda, yapabileceğim tek şey, izin verildiği sürece oynamak." ifadelerini kullandı.

Tenisin bireysel bir spor olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki Medvedev, "Bazı federasyonlar, Rus sporcuları tamamen organizasyonlarından çıkardı. Sanırım bunun nedeni, takım sporları olmaları. Ama ileride ne olacak, gerçekten bilemiyorum. Tenis dünyada en fazla bireysel performansa dayalı sporlardan birisi. Herkes, farklı bir ülkede yaşayabilir. Ama bu spordan kopabileceğimin farkındayım, umarım olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ve ülkeleri saldırıya destek verdiği gerekçesiyle Belaruslu sporcular; futbol, atletizm, badminton, kano, kürek, buz pateni gibi birçok takım sporundan ve 2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları'ndan ihraç edilmişti. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimleri ise Rus ve Belarus vatandaşı tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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