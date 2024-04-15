Rus UFC yıldızı Arman Tsarukyan, hayranına yumruk attı

Spor

Rus UFC dövüşçüsü Arman Tsarukyan, eski UFC şampiyonu Charles Oliveira ile yaptığı maçın girişinde skandal bir harekete imza attı.

HAYRANINI YUMRUKLADI

Kariyerinin en büyük zaferini elde eden 27 yaşındaki Tsarukyan, dövüş öncesi yürüyüşünde tribünlerdeki bir hayrana ağır bir yumruk attı.

"YÜZÜNÜZE YUMRUK ATARIM"

Maçtan sonra Tsarukyan, medyaya bir MMA hayranına neden yumruk attığını açıklayan Tsarukyan, "Bana 'Sana ne' işareti yaptı, bana yumruk atmak istedi ve ben de ona karşılık vermek istedim. Bu kadar. Arkadaşlar, kimse bana 'Sana ne' demesin. Kim olduğunuz önemli değil, yüzünüze yumruk atarım" dedi.