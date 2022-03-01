Rus ve Belaruslu tenisçiler, ülkelerinin ismi ve bayrağıyla mücadele edemeyecek - Son Dakika
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Rus ve Belaruslu tenisçiler, ülkelerinin ismi ve bayrağıyla mücadele edemeyecek

01.03.2022 22:35
Rus ve Belaruslu tenisçiler, ülkelerinin ismi ve bayrağıyla mücadele edemeyecek

Rus ve Belaruslu tenisçiler, uluslararası turnuvalarda ülkelerinin ismi ve bayrağıyla yer alamayacak.

Rus ve Belaruslu tenisçiler, uluslararası turnuvalarda ülkelerinin ismi ve bayrağıyla yer alamayacak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden yapılan ortak açıklamayla Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle bazı yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Uluslararası müsabakalarda yer almaya devam edecek Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtildi.

Belarus ve Rusya Tenis Federasyonunun ITF üyeliklerinin askıya alındığı ve uluslararası takım turnuvalarından men edildiği kaydedildi. İki ülkenin ev sahipliğinde ITF turnuvası düzenlenmeyeceği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ekimde düzenlenmesi gereken WTA ve ATP turnuvalarının iptal edildiği aktarıldı.

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Tenis, Rusya, Wta, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rus ve Belaruslu tenisçiler, ülkelerinin ismi ve bayrağıyla mücadele edemeyecek - Son Dakika


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