Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'a katılımı yasaklandı - Son Dakika
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Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'a katılımı yasaklandı

20.04.2022 18:43
Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'a katılımı yasaklandı

Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Tenis sporunun en eski, en prestijli turnuvası olan ve İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvayı düzenleyen All England Kulübü ve Şampiyonaların Yönetim Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda bu yıl gerçekleştirilecek turnuvada, Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak. Wimbledon'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak, Rus rejiminin Rus veya Belaruslu oyuncuların şampiyonalara katılımından herhangi bir fayda sağlamasının önüne geçilmek istendiği gösterildi. Ayrıca All England Kulübü Başkanı Ian Hewitt de yaptığı açıklamada, "Bu karardan etkilenecek bireyler için durumun zor olduğunun farkındayız. Birleşik Krallık Hükümeti rehberliğinde alınabilecek alternatif önlemleri çok dikkatli bir şekilde düşündük, ancak şampiyonaların yüksek profilli ortamı göz önüne alındığında, sporun Rus rejimini teşvik etmek için kullanılmasına izin vermemenin uygun olduğuna karar verdik" dedi.Ayrıca yapılan açıklamada, koşullar şimdi ve Haziran arasında önemli ölçüde değişirse alınan kararın tekrardan değerlendirilebileceği aktarıldı.


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Wimbledon, Haziran, Tenis, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'a katılımı yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon'a katılımı yasaklandı - Son Dakika
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