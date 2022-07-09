Rybakina, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon oldu - Son Dakika
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Rybakina, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon oldu

09.07.2022 20:42
Rybakina, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon oldu

Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 mağlup eden 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina şampiyonluğu elde etti.

Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur'u 2-1 mağlup eden 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina şampiyonluğu elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina mücadele etti. Çim kort turnuvasında ilk seti  6-3'lük skorla Jabeur elde etti. Rybakina, ikinci setti 6-2 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Final setini  6-2 elde eden Rybakina, maçı 2-1 kazanan isim oldu. Rybakina bu başarısı ile grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi unvanının sahibi olurken kariyerindeki 3'üncü tekler şampiyonluğunu da elde etti. Rybakina, 2 milyon Sterlin para ödülünün sahibi oldu.


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Kaynak: DHA

Wimbledon, England, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rybakina, Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon oldu - Son Dakika

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