Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
18.02.2026 11:25
Juventus maçında gol atan Sacha Boey, sevinci sırasında Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme yaptığı sert hareketle gündem oldu.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği gecede attığı golle skoru perçinleyen Sacha Boey, sevinci sırasında yaptığı hareketle de gündem oldu.

GOLDEN SONRA ÇILDIRDI

Karşılaşmanın son bölümünde fileleri havalandıran Fransız sağ bek, gol sevincinin ardından Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme doğru sert ve öfkeli bir jest yaptı. Boey'in bu tepkisi kısa sürede kameralara yansırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yıldız oyuncunun bu hareketi, bazı taraftarlar tarafından "mesaj niteliğinde" yorumlanırken, bazı kesimler ise tepkinin maçın atmosferinden kaynaklandığını savundu. O anlar kısa sürede viral olurken, Boey'in golü kadar yaptığı hareket de geceye damga vuran detaylardan biri oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    münihte oynamak öyle her babayiğidin harcı değil küçük takımın küçük topçusu 67 231 Yanıtla
    Ayhan Bulut Ayhan Bulut:
    Bunu diyen Köy takımı Fener bahçenin Taraftarının biri 192 38
    199715 199715:
    Ezik herhalde...Saklanmış ama GS yi de takip ediyor...Acaba gizli GS taraftarı olmasın.?????? 102 9
    vv04042211 vv04042211:
    himmetsarayli 12 49
    Bahri Mertoglu Bahri Mertoglu:
    münihe koymak Juventus a koymak Ajax sa koymak fenere koymak gibi birşey bizim için oturduğun yerden Galatasaray ın maçlarını izlersin öyle 48 6
    12345678 12345678:
    küçük tamimmi juve ye 5 gol atan küçük takım ayıp tır be saygı duyun 5 0
    kamer tekeş kamer tekeş:
    Ağla ?? 5 0
    Murat Biçer Murat Biçer:
    Juventus a gol 5 gol atmak her takımın harcı değil köyferans ligi takımı taraftarı ???????? 2 0
    Murat Biçer Murat Biçer:
    Juventus a beş gol atmak her takımın harcı değil köyferans ligi takımı taraftarı ?????? 1 0
    Muhammet Önen Muhammet Önen:
    juventusa 5 girdi bazılarına daha çok girmiş gibi ne acıtmışız ama dili aynı olan olmayan farketmez 1 0
    Apple User Apple User:
    O kişi milyonlar kazanıyor ve futbol oynuyor.ya sen!!!zenginin malı zugurtun çenesini yorarmış!bay zugurt 0 0
  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    2 ay göremeyiz artık sakatlanmıştır şimdi bu 10 40 Yanıtla
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    Benzema gibi adam be .. 9 0
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    hayatında kaç kere Juventus la oynamış izlemiş ki bu fenerasyon lu arkadaş bize sallıyor 8 0 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    BABANIZ FENER VAR KOÇUM DEDELERİNİZDE İYİ BİLİR YİLLARCA CAKİYORZ 1 2
  • 7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    adam geri döndü 3 2 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaray topçusu normal 3 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.