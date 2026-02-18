Sacha Boey\'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği gecede attığı golle skoru perçinleyen Sacha Boey, sevinci sırasında yaptığı hareketle de gündem oldu.
Karşılaşmanın son bölümünde fileleri havalandıran Fransız sağ bek, gol sevincinin ardından Bayern Münih yetkililerinin bulunduğu bölüme doğru sert ve öfkeli bir jest yaptı. Boey'in bu tepkisi kısa sürede kameralara yansırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Yıldız oyuncunun bu hareketi, bazı taraftarlar tarafından "mesaj niteliğinde" yorumlanırken, bazı kesimler ise tepkinin maçın atmosferinden kaynaklandığını savundu. O anlar kısa sürede viral olurken, Boey'in golü kadar yaptığı hareket de geceye damga vuran detaylardan biri oldu.
