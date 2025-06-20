Sacha Boey milli takımını değiştiriyor

Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Sacha Boey'dan geleceğiyle ilgili radikal bir karar geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Annesi Belçikalı olan 24 yaşındaki futbolcu Sacha Boey, Belçika Milli Takımı'nda forma giymeye karar verdi. Haberde, Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen Boey'un kendi ülkesinde bu şansını bulmakta zorlanabileceğinden kaynaklı böyle bir karar aldığı, şartların uyuşması durumunda Belçika Milli Takımı'nda forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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