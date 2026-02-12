Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü - Son Dakika
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü

Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
12.02.2026 13:53  Güncelleme: 13:56
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Bir Manchester United taraftarı, 'Manchester United 5 maç üst üste kazanırsa saçımı keseceğim' diyen taraftara saldırdı. Taraftarın saçından tutun saldırganı etrafındakiler zor sakinleştirdi.

Son günlerin popüler ismi olan ve "Manchester United 5 maç üst üste kazanırsa saçımı keseceğim" diyen taraftara saldırı gerçekleşti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Takımının 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması halinde saçını keseceğini söyleyen taraftar, sosyal medyada gündem olmuştu. İddia kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Başka bir Manchester United taraftarı, söz konusu kişiye fiziksel müdahalede bulundu. Olayın nedeni ve detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika Spor Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü - Son Dakika

SON DAKİKA: Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü - Son Dakika
