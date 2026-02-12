Son günlerin popüler ismi olan ve "Manchester United 5 maç üst üste kazanırsa saçımı keseceğim" diyen taraftara saldırı gerçekleşti.
Takımının 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması halinde saçını keseceğini söyleyen taraftar, sosyal medyada gündem olmuştu. İddia kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Başka bir Manchester United taraftarı, söz konusu kişiye fiziksel müdahalede bulundu. Olayın nedeni ve detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
