Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane? - Son Dakika
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Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane?

01.06.2023 14:31

Icardi'nin 20 gol atması durumunda saçlarını sarı-kırmızıya boyatacağını söyleyen Ümit Özat sözünü tuttu. Eski kaptanlarının saçlarını canlı yayında kırmızıya boyattığını gören Fenerbahçeliler ise Ümit Özat'a sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, "Bu mu efsane!" ve "Kulübün yüz karası" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Mauro Icardi gol sayısını 21'e çıkardı. Arjantinli yıldızın bu başarısı sonrası gözlerin çevrildiği Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat sözünü tuttu ve saçını kırmızıya boyadı.

"KULÜBÜN YÜZ KARASI"

Ümit Özat'ın saçını kırmızıya boyaması Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkardı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler eski kaptanlarını yerden yere vururken, "Bu mu efsane" ve "Kulübün yüz karası" gibi yorumlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ümit Özat daha önce yaptığı açıklamada, "'20 gol atamaz' dediğimde, 1 tane babayiğit de demedi ki 'Ben de saçımı laciverte boyatırım'. Icardi yalandan 3 gol attı, başladılar, 'Saçını boyatacak mısın?' diye. Bizim sözümüz söz. Söz namus bizde." demişti.

Ümit Özat'ın son hali:

Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!

Sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı yorumlar:

Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!
Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!
Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!
Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!
Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!
Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!
Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane!
YORUMLAR (3)
  • ersoy dovan: Reklam kokan hareketler gündemde olmak için güzel reklam. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: KİŞİNİN SÖZÜNDE DURMASI ÇOK ÖNEMLİDİR, BEN ŞAHSEN BRAVO DİYORUM, BUNDAN SONRA DA BÖYLE İDDİALARA GİRMEZ İNŞALLAH... Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
  • UğuR DURAN: Adam sözünü tuttu burda, dürüst ve sözünü tutması mı sizi rahatsız etti? Bence siz bu tepkiyi Feneri bu duruma düşürenlere gösterin. Cevap Yaz 47 3 Yayından Kaldır
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Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi

Mauro Icardi, Fenerbahçe, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane? - Son Dakika
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