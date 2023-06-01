Saçlarını boyatan Ümit Özat'ın son halini gören Fenerbahçeliler demediğini bırakmadı: Bu mu efsane?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Mauro Icardi gol sayısını 21'e çıkardı. Arjantinli yıldızın bu başarısı sonrası gözlerin çevrildiği Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat sözünü tuttu ve saçını kırmızıya boyadı.

"KULÜBÜN YÜZ KARASI"

Ümit Özat'ın saçını kırmızıya boyaması Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkardı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler eski kaptanlarını yerden yere vururken, "Bu mu efsane" ve "Kulübün yüz karası" gibi yorumlarda bulundu.