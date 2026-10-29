Sadulaev'i eleyen Snyder, 97 kilo finalinde 22 yaşındaki Yoshida ile karşılaşacak - Son Dakika
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Sadulaev'i eleyen Snyder, 97 kilo finalinde 22 yaşındaki Yoshida ile karşılaşacak

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2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kilo finaline Kyle Snyder ve Arash Yoshida yükseldi. Çeyrek finalde Sadulaev'i eleyen Snyder ile Yazdani ve Tazhudinov'u yenen 22 yaşındaki Yoshida yarın akşam karşılaşacak; repesajda Alperen Tokgöz, Sadulaev ile güreşecek.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil müsabakaları başladı.

Başkent Astana'daki organizasyonun 6. gününde, serbest stil 65 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Olimpiyat şampiyonları Kyle Snyder (ABD), Abdulrashid Sadulaev (Rusya), Akhmed Tazhudinov (Bahreyn) ve Hassan Yazdani'nin (İran) mücadele ettiği 97 kilo karşılaşmaları büyük ilgi gördü.

Sonucu en çok merak edilen 97 kiloda finale, Snyder ve Japon Arash Yoshida yükseldi.

Kariyerinde 6 dünya ve 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Sadulaev, çeyrek finalde, 5. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Snyder'a yenildi.

Final yolunda güçlü rakipleri Yazdani ve Tazhudinov'u mağlup etmeyi başaran 22 yaşındaki Yoshida, performansıyla adından söz ettirdi.

Yoshida ve Snyder arasındaki final karşılaşması, yarın akşam seansında yapılacak.

Snyder ile yaptığı ikinci tur maçını teknik üstünlükle kaybeden milli güreşçi Alperen Tokgöz, repesaj hakkı elde etti. Alperen'in repesajdaki rakibi Sadulaev oldu.

Serbest stil 65 kilo ikinci turunda İranlı Rahman Mousa Amouzadkhalili'ye yenilen Ahmet Duman ise 2022 ve 2025 dünya şampiyonu rakibinin finale yükselememesi üzerine elendi.

2026 Dünya Güreş Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
DünyaSporSon Dakika

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