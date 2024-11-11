Şafak Müderrisgil Tenis Federasyonu Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şafak Müderrisgil Tenis Federasyonu Başkanı

Şafak Müderrisgil Tenis Federasyonu Başkanı

Şafak Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Hedefi Türk tenisini markalaştırmak.

11.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi.

Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi.

Genel kurul maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, 179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 134 oy alan Şafak Müderrisgil başkan oldu. Kullanılan 45 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra camiaya seslenen Şafak Müderrisgil, başkan seçildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Müderrisgil, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda emaneti aldık, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu emaneti daha üst seviyeye getirmek için taahhütte bulunuyorum. Bu güvene layık olmaya çalışacağız. Türk tenisini markalaştıracağız. Türkiye tenis hamlesini hayata geçireceğiz. Herkes için tenis vizyonunu tüm illerimize, bölgelerimize ve kulüplerimize yayacağız. İletişim çok önemli. Açık ve etkili iletişimin ne denli önemli olduğunu hem burada hem de saha çalışmalarında idrak ettim. Bize istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlayacak bir iletişim yolu bulacağız. En kısa zamanda size bu konuda bilgi vereceğiz. Çalıştay yapılması konusunda çok güzel geri dönüşler aldım. Önümüzdeki bir ay içinde bir çalıştay düzenlemek için harekete geçeceğiz."

Şafak Müderrisgil başkanlığındaki yönetim kurunda Ebru Özdemir, Esra Hatipoğlu, Ertunç Tümen, Eda Sevaioğlu Tan, Hakan Ertürk, Kaan Arslan, İsmail Hakkı Kurt, Ali Rıza Ceylan, İpek Soylu ve Berk Albayrak yer alıyor.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şafak Müderrisgil Tenis Federasyonu Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 16:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Şafak Müderrisgil Tenis Federasyonu Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.