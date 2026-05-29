SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı

Spor, mücadele ruhu ve yüksek enerjiyi aynı çatı altında buluşturacak olan Fight Night Jabzone, 10 Haziran’da boks tutkunlarını unutulmaz bir geceye davet ediyor. SAFEbit ana sponsorluğunda gerçekleşecek organizasyon, ringde sergilenecek üst düzey performanslar, güçlü rekabet atmosferi ve özel katılımcılarıyla yılın dikkat çeken spor etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Gecede toplam 8 büyük maçta 16 boksör, unvan mücadelesi için ringe çıkacak. Güç, teknik, disiplin ve kazanma arzusunun ön planda olacağı bu özel gecede izleyicileri yüksek tempolu karşılaşmalar ve unutulmaz anlar bekliyor.

Etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri ise SAFEbit Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur Yeygün olacak. Yeygün, bu özel organizasyonda bizzat ringe çıkarak Fight Night Jabzone’un heyecanına ortak olacak. İş dünyasındaki liderlik vizyonunu sporun mücadeleci ruhuyla bir araya getiren Yeygün’ün ringe çıkışı, geceye ayrı bir anlam ve enerji katacak.

Ahmet Onur Yeygün, bu özel karşılaşmaya Jabzone kurucusu Başar Altuntaş liderliğinde yürütülen 20 günlük zorlu bir kamp süreciyle hazırlanıyor. Yoğun antrenman programı, disiplinli çalışma temposu ve yüksek odak gerektiren bu hazırlık dönemi, Yeygün’ün ringe yalnızca fiziksel olarak değil, mental olarak da güçlü bir şekilde çıkmasını hedefliyor.

FIGHT NIGHT JABZONE'DA GERİ SAYIM BAŞLADI

Organizasyona sponsor olma motivasyonunu ve ringe çıkma kararını değerlendiren Ahmet Onur Yeygün, şunları söyledi:

“Kripto dünyası ile dövüş sporlarını birbirine çok yakın buluyorum. Her ikisinde de strateji, risk yönetimi, disiplin, doğru zamanda doğru hamleyi yapabilme ve en önemlisi mental güç belirleyici rol oynuyor. Kripto piyasalarında da ringde de duygularınızı kontrol edebilmeniz, baskı altında sakin kalabilmeniz ve riskleri doğru yönetebilmeniz gerekir. Bu nedenle SAFEbit olarak bu organizasyona ana sponsor olmayı çok önemsedik.

Benim için bu gecenin ayrı bir anlamı daha var. Geçmişte boksla amatör olarak ilgilendim ancak bugüne kadar hiçbir resmi maçta ringe çıkmadım. 43 yaşında böyle bir deneyime hazırlanmak, benim için yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda çok güçlü bir mental sınav. Bu süreçte sınırlarımı görmek, kendimle yeniden yüzleşmek ve mücadele ruhunu bizzat ringde yaşamak istedim. Fight Night Jabzone’da yer almak benim için büyük bir heyecan ve özel bir motivasyon kaynağı.”

SAFEbit’in ana sponsorluğu, organizasyona yalnızca marka desteği sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sporun gelişimine, mücadele kültürünün yaygınlaşmasına ve azimle çalışan bireylerin desteklenmesine yönelik güçlü bir duruşu da temsil ediyor. SAFEbit ekibi, gücün, cesaretin ve kararlılığın buluşacağı bu özel gecede tam kadro yerini alacak.

Fight Night Jabzone, yalnızca bir boks gecesi değil; disiplinin, emeğin, rekabetin ve cesaretin sahneye çıktığı güçlü bir deneyim olarak öne çıkıyor. Ringde yaşanacak her mücadele, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatırken, sporun birleştirici ve ilham verici gücünü de ortaya koyacak.

Fight Night Jabzone’da geri sayım başladı. Güç, azim ve mücadele ruhu bu ringde buluşuyor.