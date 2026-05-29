SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı

SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı
29.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor, mücadele ruhu ve yüksek enerjiyi aynı çatı altında buluşturacak olan Fight Night Jabzone, 10 Haziran’da boks tutkunlarını unutulmaz bir geceye davet ediyor. SAFEbit ana sponsorluğunda gerçekleşecek organizasyon, ringde sergilenecek üst düzey performanslar, güçlü rekabet atmosferi ve özel katılımcılarıyla yılın dikkat çeken spor etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Spor, mücadele ruhu ve yüksek enerjiyi aynı çatı altında buluşturacak olan Fight Night Jabzone, 10 Haziran’da boks tutkunlarını unutulmaz bir geceye davet ediyor. SAFEbit ana sponsorluğunda gerçekleşecek organizasyon, ringde sergilenecek üst düzey performanslar, güçlü rekabet atmosferi ve özel katılımcılarıyla yılın dikkat çeken spor etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Gecede toplam 8 büyük maçta 16 boksör, unvan mücadelesi için ringe çıkacak. Güç, teknik, disiplin ve kazanma arzusunun ön planda olacağı bu özel gecede izleyicileri yüksek tempolu karşılaşmalar ve unutulmaz anlar bekliyor.

Etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri ise SAFEbit Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur Yeygün olacak. Yeygün, bu özel organizasyonda bizzat ringe çıkarak Fight Night Jabzone’un heyecanına ortak olacak. İş dünyasındaki liderlik vizyonunu sporun mücadeleci ruhuyla bir araya getiren Yeygün’ün ringe çıkışı, geceye ayrı bir anlam ve enerji katacak.

Ahmet Onur Yeygün, bu özel karşılaşmaya Jabzone kurucusu Başar Altuntaş liderliğinde yürütülen 20 günlük zorlu bir kamp süreciyle hazırlanıyor. Yoğun antrenman programı, disiplinli çalışma temposu ve yüksek odak gerektiren bu hazırlık dönemi, Yeygün’ün ringe yalnızca fiziksel olarak değil, mental olarak da güçlü bir şekilde çıkmasını hedefliyor.

SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı
SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı

FIGHT NIGHT JABZONE'DA GERİ SAYIM BAŞLADI

Organizasyona sponsor olma motivasyonunu ve ringe çıkma kararını değerlendiren Ahmet Onur Yeygün, şunları söyledi:

“Kripto dünyası ile dövüş sporlarını birbirine çok yakın buluyorum. Her ikisinde de strateji, risk yönetimi, disiplin, doğru zamanda doğru hamleyi yapabilme ve en önemlisi mental güç belirleyici rol oynuyor. Kripto piyasalarında da ringde de duygularınızı kontrol edebilmeniz, baskı altında sakin kalabilmeniz ve riskleri doğru yönetebilmeniz gerekir. Bu nedenle SAFEbit olarak bu organizasyona ana sponsor olmayı çok önemsedik.

Benim için bu gecenin ayrı bir anlamı daha var. Geçmişte boksla amatör olarak ilgilendim ancak bugüne kadar hiçbir resmi maçta ringe çıkmadım. 43 yaşında böyle bir deneyime hazırlanmak, benim için yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda çok güçlü bir mental sınav. Bu süreçte sınırlarımı görmek, kendimle yeniden yüzleşmek ve mücadele ruhunu bizzat ringde yaşamak istedim. Fight Night Jabzone’da yer almak benim için büyük bir heyecan ve özel bir motivasyon kaynağı.”

SAFEbit’in ana sponsorluğu, organizasyona yalnızca marka desteği sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sporun gelişimine, mücadele kültürünün yaygınlaşmasına ve azimle çalışan bireylerin desteklenmesine yönelik güçlü bir duruşu da temsil ediyor. SAFEbit ekibi, gücün, cesaretin ve kararlılığın buluşacağı bu özel gecede tam kadro yerini alacak.

Fight Night Jabzone, yalnızca bir boks gecesi değil; disiplinin, emeğin, rekabetin ve cesaretin sahneye çıktığı güçlü bir deneyim olarak öne çıkıyor. Ringde yaşanacak her mücadele, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatırken, sporun birleştirici ve ilham verici gücünü de ortaya koyacak.

Fight Night Jabzone’da geri sayım başladı. Güç, azim ve mücadele ruhu bu ringde buluşuyor.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Çeşme Belediyesi’nde skandal iddialar Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç
Messi’nin heykeli yıkılıyor Messi'nin heykeli yıkılıyor
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor

14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:57
Alkışlar Kante’ye Yine binlerce beğeni aldı
Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı
13:56
Henüz 26 yaşında “Yapamazsın“ diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Henüz 26 yaşında! "Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
13:51
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 14:20:16. #7.12#
SON DAKİKA: SAFEbit ana sponsorluğunda Fight Night Jabzone Gecesi için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.