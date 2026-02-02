Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
02.02.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Serie A'da oynanan Cremonese-Inter maçı, sahaya atılan havai fişek patlayıcısının kaleci Emil Audero'yu yaralaması sonucunda geçici olarak durduruldu. Patlamanın şok dalgasına maruz kalan Audero'nun kulaklarında çınlama ve uyluk bölgesinde yara oluştu. Patlayıcıyı atan taraftarın ikinci denemesinde patlayıcının elinde infilak ettiği ve üç parmağını kaybettiği belirtildi.

İtalya Serie A'da oynanan Cremonese–Inter karşılaşması, ikinci yarının hemen başında yaşanan skandal bir olay nedeniyle geçici olarak durduruldu. Deplasman tribününden atılan havai fişek patlayıcısı sahaya düşerken, olay kaleci Emil Audero'nun yaralanmasına neden oldu.

AUDERO YARALANDI, MAÇ GEÇİCİ OLARAK DURDU

Zini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında büyük bir patlama sesi duyuldu. Sahaya düşen patlayıcının ardından yoğun duman oluşurken, Cremonese kalecisi Emil Audero yere yığıldı. Patlamanın şok dalgasına maruz kalan Audero'nun kulaklarında çınlama meydana geldiği, uyluk bölgesinde ise yara oluştuğu belirtildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından maç kısa süreliğine durduruldu.

SAHADA PANİK YAŞANDI

Olay sonrası her iki takım futbolcuları ve teknik ekipler ceza sahasına yöneldi. Interli futbolcular Dimarco ve Lautaro Martinez ile teknik ekipten Cristian Chivu, hem kalecinin durumunu kontrol etti hem de tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Stadyumda kısa süreli panik yaşandı.

AUDERO OYUNA DEVAM ETTİ

Yaşananlara rağmen Emil Audero oyundan çıkmak istemedi. Kulaklarındaki çınlama ve bacağındaki yaraya rağmen mücadeleyi sürdürmeyi tercih eden tecrübeli kaleci, maçın sonuna kadar sahada kaldı.

PATLAYICIYI ATAN TARAFTAR AĞIR YARALANDI

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, patlayıcıyı atan Inter taraftarı kısa sürede tespit edildi. Şahsın, ikinci bir havai fişeği kullanmaya çalıştığı sırada patlayıcının elinde infilak ettiği ve üç parmağını kaybettiği öğrenildi. Yaralı taraftarın hastaneye kaldırıldığı ve gözaltına alınacağı bildirildi.

MAÇ SONRASI GERGİNLİK SÜRDÜ

Gerginlik maç sonrasında da devam etti. Cremona Tren İstasyonu'nda ultras grupları ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı kişilerin raylara inmek zorunda kaldığı, olayla ilgisi olmayan yolcuların da büyük korku yaşadığı aktarıldı.

INTER'E AĞIR CEZA GÜNDEMDE

Yetkililer, Audero'nun oyuna devam etmesi nedeniyle maçın sportif sonucunun değişmeyeceğini ve Inter'in 2-0'lık galibiyetinin tescil edileceğini açıkladı. Ancak "objektif sorumluluk" ilkesi gereği Inter Kulübü'nü ağır bir para cezasının yanı sıra deplasman yasağı ve Curva Nord tribününün kapatılması gibi yaptırımların beklediği ifade edildi.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:47:34. #7.11#
SON DAKİKA: Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.