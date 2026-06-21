Türkiye kupası 5'nici kez Şahinbey'in - Son Dakika
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Türkiye kupası 5'nici kez Şahinbey'in

Türkiye kupası 5\'nici kez Şahinbey\'in
21.06.2026 16:55  Güncelleme: 16:56
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Ampute Futbol Süper Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 4-1 yenerek hem ligde hem kupada 5. kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası karşılaşmaları final müsabakasında Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Geçtiğimiz günler içerisinde kendi sahasında Ampute Süper Lig'i Şampiyonluğunu kazanan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası karşılaşmaları final müsabakasına Başkent Ampute Futbol Gücü karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın normal süresi, 42. dakikada penaltıdan Kemal Güleş, 50+4. dakikada Barış Telli'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Şahinbey Belediyespor, uzatma dakikalarında 54. dakikada Yussıf Yahaya, 69 ve 70. dakikalarda Mohammed Mubarık'ın golleriyle rakibini 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Türkiye kupası ve ligte 5'nici kez şampiyon oldular

Ampute Süper Lig'de 5'nci kez şampiyon olan Şahinbey Ampute Futbol Takımı Türkiye Kupası'nda da 5'nci kez şampiyon oldu.

İstanbul'da oynanan Türkiye Kupası karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Spor Kulüp Başkanımız Cuma Güzel, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü olarak Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da destekleri ile hem lig hem de kupada şampiyon olduk. Oyuncularımı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye kupası 5'nici kez Şahinbey'in - Son Dakika

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