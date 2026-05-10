Şahinbey zorlu deplasmandan galibiyetle dönüyor 5-1

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda SK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 5-1mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ligdeki istikrarlı çıkışını TS Kdeplasmanında da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek güçlü rakibini 5-1 yenmesini bildi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Her maç bizim için final niteliğinde. Bugün sahada gösterilen mücadeleyle bir kez daha gururlandık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. TSK bizim için zor bir deplasmandı ve bu deplasmanı da kayıpsız geçtik. Hedefimiz sezon sonunda kupayı müzemize getirmek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP