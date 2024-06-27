Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla her yıl açtığı yaz spor okulları kayıtlarını başlattı. Çocuklar, farklı branşlarda spor yaparak yaz tatillerini hem eğlenceli hem de sağlıklı bir şekilde geçirebilecekler.

27.06.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla her yıl açtığı yaz spor okulları kayıtları başladı.

Şahinbey'e spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle yediden yetmişe tüm Şahinbeylilerin sporla iç içe yaşamasına büyük katkı sunan Şahinbey Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Futboldan basketbola, okçuluktan masa tenisine, kareteden kick boks'a kadar birbirinden farklı branşların olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçiriyor, hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat buluyor.

"Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin mutlaka bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize spor yapma imkanı sunuyoruz. Spor yapmak insan hayatında çok önemli. Spor; yeme, içme ve uyku gibi günlük bir ihtiyaçtır. Günümüzün en az 1 saatini spora ayırmak zorundayız. Boş zamanlarımızı cep telefonu veya televizyon karşısında geçirmek yerine mutlaka en az bir dalda spor yapmamız gerekiyor. Özellikle anne ve babalar çocuklarını mutlaka spor yapmaya teşvik etmeli. Gençlerimizin spor yapabilmesi için Akkent Spor Köyü'nü yaptık. Yeşil Vadi Millet Bahçesi'nin içerisine Geleneksel Spor Merkezi kurduk. Her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. İki takdir alan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol spor yapmalarını istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement