Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü - Son Dakika
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Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü

30.05.2022 00:52
Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) play-out finalinde Auxerre'e yenilen Saint-Etienne küme düştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) play-out finalinde Auxerre'e yenilen Saint-Etienne küme düştü.

Saint-Etienne, 1-1 biten ilk maçında rövanşında Auxerre'i Geoffroy-Guichard Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşma, Auxerre'den Sakhi'nin 51 ve Saint-Etienne'den Camara'nın 76. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Fransa İkinci Ligi (Ligue 2) ekibi Auxerre, Ligue 1'e yükseldi.

10 kupayla Paris Saint-Germain'le beraber Ligue 1'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne ise alt lige düştü.

Yüzlerce Saint-Etienne taraftarı, mağlubiyet sonrası sahaya girerek takımlarını protesto etti. Birçok taraftar sahaya meşale attı.

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Kaynak: AA

Saint Etienne, Ligue 1, Auxerre, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü - Son Dakika
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