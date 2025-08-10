Sakarya, 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası\'na Ev Sahipliği Yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en prestijli dağ bisikleti yarışı 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. 20 farklı ülkeden 100'ü aşkın sporcu Avrupa'nın en donanımlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde nefesleri kesti.

Üç farklı kıtada, altı farklı şehirde düzenlenen 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın dördüncü ayağı Sakarya'da koşuldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Avrupa'nın en donanımlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar adrenalin, heyecan ve coşkuyu bir araya getirdi. Dünyanın en iyi bisikletçilerin pedal çevirdiği yarışlara 20 farklı ülkeden 100'ü aşkın sporcu katıldı. Dayanıklılık, strateji ve sürüş becerisinin ön planda olduğu yarışta sporcular, Dünya Kupası puanları için ter döktü. Bisiklet Vadisi'nin türlü engellerle dolu bir kilometrelik parkurunda sporcular şampiyonluk için pedal çevirdi.

Yarışları erkeklerde Slovenyalı Jakub Klemencic kazanırken ikinciliği Alman pedal Simon Gegenheimer, üçüncülüğü ise Hollandalı sporcu Jeroen Van Eck elde etti. Kadınlarda ise birinciliği Alman pedal Marion Fromberger kazanırken ikinciliği ise Sakarya Büyükşehir'in Dünya Şampiyonu sporcusu Mariia Sukhopalava elde etti ve Hollandalı Didi de Viries ise üçüncü oldu. Podyuma çıkan sporculara ödüllerini ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Valisi Rahmi Doğan takdim etti.

" Türkiye'nin en modern kano ve kürek tesisleri Sakarya'da olacak"

Yarışların ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. UCI Bisiklet Şampiyonası Dünya Kupası burada oldu. Sakarya, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün biz de Sakarya'daydık. Sakarya'mızın ilçelerine ve merkezine kapalı yüzme havuzları, spor salonları, futbol sahaları başta olmak üzere tesislerin temel atma törenlerini yaptık, en kısa zamanda da açılışlarını yaparız. Sakarya'ya çok önemli, çok kaliteli üst standartlarda kano ve kürek pisti parkuru projesini başlatıyoruz. Mollaköy'de Türkiye'nin en modern kano ve kürek tesisleri Sakarya'da olacak. Sakaryalı çocuklar ve gençler için olacak. Cumhurbaşkanımız sporun içinden geliyor, sporu destekliyor. Türkiye, spor tesisleri yönünden bir devrim yaşıyor. En modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları Türkiye'nin dört bir yanında inşa ediliyor. Sakarya'ya da bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Her şey milletimiz için, her şey çocuklarımız için. Özellikle bisiklet sporu ülkemizde hıza gelişiyor. Bu tesisler gerçekten çok kıymetli. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızı yüzme havuzlarına, spor tesislerine getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Ülkemiz için hep beraber çalışalım" dedi. - SAKARYA