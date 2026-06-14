13 ülkeden 50 sporcu dünyanın en iyisi olmak için pedal çevirdi

Sakarya, geçen hafta ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nın ardından, dünya bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın açılış etabına sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, 13 ülkeden 50 sporcu dünyanın en iyisi olabilmek için pedal çevirdi.

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından açıklanan takvime göre sezonun ilk yarışı olan Sakarya etabında dağ bisikletçileri; rampalar, köprüler, dar virajlar ve dik tırmanışlardan oluşan 1 kilometrelik zorlu parkurda mücadele etti. Nefes kesen yarışlar sonucunda, XCC Shorttrack Elit Erkekler kategorisinde Romanyalı Ede-Karoly Molnar 1'inci, Belaruslu Dainis Bricis 2'nci ve Slovenyalı Matic Kranjec Zagar 3'üncü oldu. XCC Shorttrack Elit Kadınlar kategorisinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ukraynalı Mariia Sukhopalova 1'inci, Almanyalı Marion Fromberger 2'nci ve Hollandalı Didi de Viries 3'üncü oldu. Organizasyonun bir diğer ayağı olan MTB Cross-country Eliminator (XCE) Dünya Şampiyonası erkekler kategorisinde Slovenyalı Jakob Klemencic birinci, Avusturyalı Theo Hauser ikinci ve Romanyalı Szakacs Mate üçüncü olurken; kadınlar kategorisinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ukraynalı Mariia Sukhopalova birinci, Almanyalı Marion Fromberger ikinci ve Hollandalı Didi de Viries üçüncü sırayı elde etti.

"13 ülkeden 50 sporcunun yarıştığı bir organizasyona şahitlik ettik"

Ödül töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin bisiklet sporundaki uluslararası başarısına vurgu yaparak, "Bir hafta önce 2026 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte yaşadık. O heyecanı ve mutluluğu, sporcularımızın yarışta döktüğü teri, birinci gelebilmek için verdiği mücadeleye birlikte şahit olduk. Bir hafta sonra yine burada, yıllardır devam eden dağ sporlarının ve bisikletin şehri Sakarya'da, özellikle Dünya Kupası'nda sizlerle beraber yine dünyanın 13 ülkesinden 50 sporcunun yarıştığı bir organizasyona şahitlik ettik. Biz şimdiden birinci gelen ve bu yarışma için ter döken, pedal çeviren tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Fettah Can konseri ve bisiklet çekilişiyle son Buldu

13 ülkeden 50 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği dev organizasyonda yarışların tamamlanmasının ardından vadi genelinde etkinlikler düzenlendi. Yarış programının hemen sonrasında ünlü ses sanatçısı Fettah Can sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Ayrıca etkinlik alanında gerçekleştirilen özel çekilişle, katılım sağlayan vatandaşlar arasından şanslı 54 kişiye bisiklet hediye edildi.

4 ülkede 2 ay sürecek

Dört etaptan oluşan ve yaklaşık iki ay sürmesi planlanan 2026 UCI MTB Eliminator Dünya Kupası serisi, Sakarya etabının ardından sırasıyla Polonya, Almanya ve Brezilya'da devam edecek. Sporcular, her etapta elde edecekleri puanlarla genel klasmanda zirveye ulaşmak için pedal çevirecek. Serinin sonunda en yüksek puanı toplayan sporcular Dünya Kupası şampiyonu unvanının sahibi olacak. - SAKARYA