Sakarya Büyükşehir Basketbol, Teşvikiye'yi Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol, Teşvikiye'yi Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı

Sakarya Büyükşehir Basketbol, Teşvikiye\'yi Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı

Erkekler Basketbol 2. Ligi 10. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Basketbol, Teşvikiye'yi 76-65'lik skorla yenerek sezonun ikinci devresine mutlulukla başladı. Taraftar desteğiyle maçı kazanan takım, galibiyetle moral buldu.

05.01.2025 13:25  Güncelleme: 13:27
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Erkekler Basketbol 2. Ligi 10. hafta karşılaşmasında Teşvikiye'yi ağırlayan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 76-65'lik skorla galip ayrılarak sezonun ikinci devresine mutlu başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 10. hafta karşılaşmasında Teşvikiye'yi 76-65'lik skorla mağlup ederek sezonun ikinci devresine galibiyetle başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Kaptan Mustafa Kırcalı, Can Koç, Doğancan Tokmak, Serhad Çorumlular ve Emir Apak ilk 5'i ile başladı. Başa baş geçen ilk çeyrek 18-20 geride geçen Büyükşehir Basketbol, taraftarında güçlü desteği ile skoru lehine çevirdi ve ilk yarıyı 35-31 önde bitirdi. İkinci yarıya tutuk başlayan Büyükşehir Basketbol, çeyreğin sonuna doğru bulduğu sayılarla son çeyreğe 1 sayılık farkla 52-51 önde girdi. Maçın son çeyreği ise büyük mücadeleye sahne oldu. Son dakikalara kadar süren kritik karşılaşmayı Büyükşehir'in dev adamları art arda bulduğu sayılarla 76-65'lik skorla kazandı. Mücadele sonunda teknik heyet, takım ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Basketbol, Teşvikiye'yi Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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