Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık Sporcusu Türkiye Şampiyonu Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atıcılık sporcusu Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda sergilediği performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atıcılık sporcusu Ali Mert Erdemir, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na katılan Erdemir, Erkek Tüfek Yıldız B kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Sergilediği performansla takdir toplayan sporcu, bu neticelerle birlikte Mart ayında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - SAKARYA