Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Şampiyon Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı, Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında Karasugücü Spor Kulübü'nü finalde 31-19 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı, Sakarya'da gerçekleştirilen Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları final karşılaşmasında Karasugücü Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede rakibini 31-19 mağlup eden Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı şampiyon olmayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya'da gerçekleştirilen Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları final maçında Karasugücü Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı'mızı kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA