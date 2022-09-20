Sakaryalı karatecilerden İsviçre'deki şampiyonada başarı - Son Dakika
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Sakaryalı karatecilerden İsviçre'deki şampiyonada başarı

20.09.2022 19:00
Sakaryalı karatecilerden İsviçre'deki şampiyonada başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcuları, İsviçre'de düzenlenen 12. Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'nda madalyalar kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcuları, İsviçre'de düzenlenen 12. Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'nda madalyalar kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, erkekler + 84 kiloda mindere çıkan Fatih Şen birinci, açık sıklette ise ikinci oldu.

Kadınlarda ise 55 kiloda yarışan Zümra Rezzan İm, 21 yaş altı kategorisinde üçüncülük, açık sıklette ikincilik elde etti.

Şampiyonayı madalya ve kupalarla tamamlayan sporcular büyük başarıya imza attı.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Fatih Şen, Sakarya, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryalı karatecilerden İsviçre'deki şampiyonada başarı - Son Dakika

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