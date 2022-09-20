Kadınlarda ise 55 kiloda yarışan Zümra Rezzan İm, 21 yaş altı kategorisinde üçüncülük, açık sıklette ikincilik elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, erkekler + 84 kiloda mindere çıkan Fatih Şen birinci, açık sıklette ise ikinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sakaryalı karatecilerden İsviçre'deki şampiyonada başarı - Son Dakika

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