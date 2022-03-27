Sakarya Büyükşehir Hentbol'da hedef Birinci Lig - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Hentbol'da hedef Birinci Lig

27.03.2022 16:25
Sakarya Büyükşehir Hentbol'da hedef Birinci Lig

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi A Grubu'nda oynadıkları maçların tamamını kazanarak Play-Off müsabakalarına namağlup lider olarak yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, gözünü 1. Lig'e dikti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi A Grubu'nda oynadıkları maçların tamamını kazanarak Play-Off müsabakalarına namağlup lider olarak yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, gözünü 1. Lig'e dikti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi A Grubu'nda oynadıkları maçların tamamını kazanarak Play-Off müsabakalarına namağlup lider olarak yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, gözünü 1. Lig'e dikti. 6 takımlı A Grubunda son olarak Karagümrük Hentbol'u deplasmanda 22-54 mağlup ederek, oynadığı 10 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlamış olan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 12 takımın katılacağı Play-Off müsabakalarında 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Play-Off müsabakaları 4-8 Nisan tarihleri arasında Ankara'da oynanacak. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Hentbol'da hedef Birinci Lig

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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 Büyükçekmece Tepecikspor: 2 TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 Büyükçekmece Tepecikspor: 2 Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi

Türkiye Hentbol Federasyonu, Play Off, Hentbol, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Hentbol'da hedef Birinci Lig - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Hentbol'da hedef Birinci Lig - Son Dakika
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