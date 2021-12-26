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Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı

26.12.2021 13:24
Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-222 Hentbol 2. Lig'de galibiyetlerine devam ediyor. Ligin ilk haftasında 1954 Hendek Sporu geçen Sakarya Büyükşehir, ligin ikinci haftasında ise Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Genç isimlerden oluşan kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan hentbol takımı grubunda lider konumda bulunuyor. - SAKARYA

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Sancaktepe, Hentbol, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı - Son Dakika
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