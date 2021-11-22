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Sakarya Büyükşehir'in bisiklet sporcusu, İspanya'da podyuma çıktı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir'in bisiklet sporcusu, İspanya'da podyuma çıktı

22.11.2021 16:42
Sakarya Büyükşehir'in bisiklet sporcusu, İspanya'da podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Eddy Clerte, İspanya'da gerçekleştirilen UCİ Uluslararası Yarışı'nın "elit erkekler" kategorisinde birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Eddy Clerte, İspanya'da gerçekleştirilen UCİ Uluslararası Yarışı'nın "elit erkekler" kategorisinde birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen dünya çapında organizasyonlarla bisiklet sporunun kalbi olan Sakarya'nın Hollandalı bisiklet sporcusu Eddy Clerte'nin İspanya'da önemli bir başarı elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, Clerte'nin İspanya'da gerçekleştirilen ve 217 sporcunun katıldığı yarışta "elit erkekler" kategorisinde birinci olduğu vurgulanarak, "Yarışma sonunda podyuma çıkan Clerte, ödülünü alarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi armasını dünyaya tanıtmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bisiklet sporunda şehri dünyaya tanıtmak için önemli çalışmalar yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BMX ve MTB dünya yarışlarına ev sahipliği yapan şehrimizin ismini İspanya'da zirveye çıkaran genç sporcumuza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Yeni başarılar için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

Sakarya Büyükşehir'in bisiklet sporcusu, İspanya'da podyuma çıktı
Sakarya Büyükşehir'in bisiklet sporcusu, İspanya'da podyuma çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Sakarya, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir'in bisiklet sporcusu, İspanya'da podyuma çıktı - Son Dakika Spor


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