Sakarya Büyükşehir Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Sakarya Büyükşehir Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya Büyükşehir Judo takımı sporcusu Sedat Durmuş 81 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

09.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:34
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Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Judo takımı sporcusu Sedat Durmuş 81 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı 6-8 Şubat tarihleri arasında Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından turnuvaya katılan onlarca sporcuların arasında Büyükşehir Judo Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kıyasıya geçen şampiyonada 81 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Sakarya'nın judocusu Sedat Durmuş bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Türkiye'mizin gururu olan Judo Takımımız Erzurum'da düzenlenen turnuvada büyük başarı kazandı. Sporcumuz Sedat Durmuş'u tebrik ediyor, başarılarının nicelerini diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında başarılı olmak için gayretle çalışacak ve hanemize yeni başarılar ekleyeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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