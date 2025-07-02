Sakarya'da Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Sakarya\'da Yaz Spor Okulları Açıldı
02.07.2025 20:02  Güncelleme: 20:05
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede, 23 branşta 3 bin 757 çocuğun katılacağı Yaz Spor Okulları açıldı. Başkan Alemdar, sporun özgüven kazandırma odaklı yapılması gerektiğini vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında 16 ilçede, 23 branşta toplam 3 bin 757 çocuğun eğitim alacağı Yaz Spor Okulları açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'nın açılışını bizzat kendisi yaptı. Metehan Başar Spor Salonu'nda (Serdivan Spor Salonu) gerçekleşen açılışla 16 ilçede, 20 farklı spor merkezinde, 23 farklı branşta 3 bin 757 çocuk sporla iç içe geçireceği bir yaz sezonuna başlamış oldu. Açılış programında birçok branştan genç sporcular, gerçekleştirilen gösteride hünerlerini sergiledi. Jimnastikten taekwondoya, ok atışından wushuya kadar farklı branşın sporcuları organizasyona renk kattı ve izleyen çocuklara ise ilham oldu. Açılışta konuşan Alemdar, "Şehrimizin insanı sporu seviyor ve her branşta başarı hedefliyor. Dünya değişiyor, Sakarya değişiyor. Biz de bu değişen şartlara uygun şekilde çocuklarımızı sporla daha donanımlı hale getirmek için gayret ediyoruz. Sakarya'nın spor alt yapısını kapalı spor salonları, basketbol-futbol sahaları gibi önemli projelerle güçlendireceğiz. Tesisleşmeyle birlikte bu şehir yine Türkiye'nin en başarılı sporcularını yetiştirecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ve tüm paydaşlarımızla birlikte bu yaz da 16 ilçemizde yaz spor okullarımızı açtık" dedi.

"Spor kazanma değil, özgüven kazandırma meselesidir"

Sporun kazanma hırsıyla değil, çocuklara özgüven kazandırmak hedefiyle yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Alemdar, "Özellikle sporun ne kazanma hırsı ne de aile baskısıyla yapılacak bir şey olmadığının bilinciyle, çocuklarımıza özgüven aşılamak, onların kendi iradeleriyle başarıya ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bu süreçte 'Yaz Spor Okullarına' çocuklarını yönlendiren, destek veren anne ve babalara gönülden teşekkür ediyorum. Amacımız sadece vakit geçirmek değil, çocuklarımızın spor aracılığıyla yeteneklerini keşfetmesi, ruhsal ve bedensel olarak gelişmesi. Çünkü bu çocuklar, ülkenin geleceğidir. Bu kapsamda "Yaz Spor Okulları" çocuklarımız, ailelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Çocukların gelişiminde güçlendirici rol oynuyor"

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Bizler sporu birleştirici, geliştirici ve güçlendirici yönüyle ele alıyor, bu anlayışı çocuklarımıza da kazandırmaya çalışıyoruz. Spor, sadece fiziksel bir etkinlik değil, ilişkileri güçlendiren, karakter kazandıran ve sağlıklı yaşamı destekleyen önemli bir araçtır. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyor, Yaz Spor Okulları'na katılacak tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'da Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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