Sakarya spor haberi... Sakarya'da Kurumlar Ligi 5. Sezonu başlıyor - Son Dakika
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Sakarya spor haberi... Sakarya'da Kurumlar Ligi 5. Sezonu başlıyor

13.10.2022 09:24
Sakarya spor haberi... Sakarya'da Kurumlar Ligi 5. Sezonu başlıyor

Sakarya haberler: Sakarya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Kurumlar Ligi, 29 Ekim'de başlayacak.

Sakarya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Kurumlar Ligi, 29 Ekim'de başlayacak.

Sakarya'da Adalet Spor Kulübü ve Sakarya Adliyesi personelince "Sakarya Kurumlar Arası Futbol Ligi 5. Sezonu" organizasyonu yapılacak.

Süper Lig ve 1. Lig olarak düzenlenecek organizasyonda 20'şer takımın mücadele etmesi bekleniyor. Ayrıca Kurumlar Kupası'nda 40 takım sahaya çıkacak.

Hafta sonları Arslan Halı Saha'da oynanacak maçların kura çekimi 26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Başvurular 21 Ekim'de sona erecek, maçların oynanmasına 29 Ekim'de başlanacak.

Lig boyunca canlı maç skorları, transfer haberleri, güncel puan durumu, oyuncu istatistikleri, kariyer sayfaları, haftanın golleri ve VAR uygulaması da olacak.

Organizasyona katılmak isteyenler, "0264 606 0359" numaralı telefondan bilgi alabilir.

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Kaynak: AA

29 Ekim, Sakarya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya spor haberi... Sakarya'da Kurumlar Ligi 5. Sezonu başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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