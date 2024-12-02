Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Santos, Rayane, Mustafa Pektemek (Dk. 80 Alparslan Demir), Emre Demir (Dk. 29 Totre), Volkan Eğri, Salih Dursun, Mamadou (Dk. 75 Louis), Simon
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Işık Kaan Arslan), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 72 Lameira), Berk Yıldız, Junior (Dk. 59 İlhami Siraçhan Nas), Mukairu (Dk. 59 Khouma), Oulare, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 59 Eren Aydın)
Goller: Dk. 33 Avramovski (Boluspor), Dk. 44 ve Dk. 47 Mamadou (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk (Sakaryaspor)
?Sarı kart: Dk. 3 Simon (Sakaryaspor), Dk. 36 Ali Ülgen, Dk. 41 Junior, Dk. 47 Avramovski, Dk. 90+5 İlhami Siraçhan Nas (Boluspor)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor 2-1 Boluspor - Son Dakika
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