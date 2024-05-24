Sakaryaspor'a dayanışma gecesinde 19 buçuk milyon TL toplandı - Son Dakika
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Sakaryaspor'a dayanışma gecesinde 19 buçuk milyon TL toplandı

Sakaryaspor\'a dayanışma gecesinde 19 buçuk milyon TL toplandı

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor'a dayanışma gecesinde 19 buçuk milyon TL para toplandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, futbolun şehre sağlayacağı faydaları vurguladı.

24.05.2024 22:04
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryasapor'a dayanışma gecesinde 19 buçuk milyon TL para toplandı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor'da yönetim, iş ve siyaset dünyası dayanışma gecesinde bir araya geldi. Salı günü yola çıkacak takım için 19 buçuk milyon TL para toplandı. Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Futbolla ilgilenen herkes bilir ki, amatörlükten Süper Lig'e kadar devam eden bir basamaklar zincirdir futbol sektörü, futbol sporu. Bütün diğer basamaklar aslında Süper Lig'in birer alt basamağıdır, dolgu yeri gibidir. Ne zamanki Süper Lig'de olursunuz, o zaman adınızdan gerçekten söz ettirmiş olursunuz. O zaman futbolun, futbol ekonomisi dediğimiz ekonominin şehrimize sağlayacağı faydaları hem tanıtım anlamında hem ekonomik anlamda o zaman elde etmiş oluruz. Onun için bu gelinen nokta gerçekten çok kıymetli bir nokta, çok önemli bir nokta. Şunu da unutmayalım ki futbolla sağlanan hem tanıtım yönünden olsun hem diğer yönlerden olsun sağlanan faydayı başka alternatif olarak gösterebileceğimiz hiçbir sektör yok. Eğer siz futbolda başarılı bir noktaya gelmişseniz Süper Lig gelmişseniz il olarak artık bütün Türkiye'de hatta ileride Avrupa Kupalarına gitmekte mümkün olacak önümüzdeki yıldan itibaren. O zaman belki başka yerlerde de Sakarya'nın adını duyma imkanımız olacak" dedi.

"Sakaryasporumuzu gururla temsil edeceğiz"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise, "Yani daha önce de söylediğim gibi Sakaryaspor bu şehrin en büyük dışarıda bizi temsil eden markası en büyük sivil toplum örgütüdür. Biz bunu defalarca söylediğim gibi yaşadığımız deplasmanlarda gittiğimiz her yerde Anadolu şehirlerinde olsun şehrin gerek bürokratları gerek mülki amirleri gerek halklarının bize karşı olan sevgisini, özlemini bizzat yaşayan biri olarak defalarca şahit olduk ve gördük. Biz de bu markamızı şehrimizle beraber hak etmiş olduğu yere Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bunun için de önümüzde sadece son bir doksan dakika kaldı. Allah'ın izniyle bu maçı da alacağımıza inanıyorum. Biz yaklaşık 4 tane final kaybettik. Ama bu sefer farklı bir inanç var. Ben bunu şehirde gözlemleyebiliyorum. Taraftarından, yöneticisinden, iş adamından, bizim oyuncularımıza, bize kadar daha farklı bir inanç ve farklı bir motivasyon var. İnşallah söylemiş olduğum gibi önümüzdeki hafta tüm şehir yine orada olacağız. Kapasitemiz sanırım bize ayrılan 17 bin kişi olacak. Daha önce defalarca doldurduğumuz gibi yine dolduracağız. Yine orada hem şehrimizi hem Sakaryasporumuzu gururla temsil edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor'a dayanışma gecesinde 19 buçuk milyon TL toplandı - Son Dakika

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