Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Türk Milli Sporcu Zeynep Aliye Bingül, Polonya'da bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Zeynep Aliye Bingül, kadınlar II3 kategorisinde bronz madalya elde etti. Bingül, otizm kategorisinde ilk defa yarıştığı bu organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Bingül'ü tebrik ederek, daha adil bir yarış ortamının oluştuğunu belirtti.