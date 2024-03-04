Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

04.03.2024 17:04  Güncelleme: 17:05
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika

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