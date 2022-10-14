Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

14.10.2022 12:49
Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında oynayacakları Adanaspor maçı öncesi, "İyi ve ciddi bir karşılaşma olacak.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında oynayacakları Adanaspor maçı öncesi, "İyi ve ciddi bir karşılaşma olacak. Ama oyuncu arkadaşlarım, ekibim ve taraftarımızla beraber biz bu maçın üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Başlangıçlar önemlidir ama soğukkanlı olmak lazım" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, Adanaspor ile karşılaşacak. Sakarya temsilcisi, müsabakanın hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde sürdürüyor. Salonda ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, yeşil-siyahlı futbolcuların istasyon çalışmaları sonrasında tam sahada çift kale taktik maç ile devam etti. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Artem Kravets, Deni Milosevic ve Burak Süleyman yer almazken, Bodrumspor maçında sakatlanan kaleci Furkan Köse ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"Bu maçın üstesinden geleceğiz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, pazar günü oynanacak olan Adanaspor mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Teknik direktör değişikliği sonrasında çıkış arayan bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Özbalta, "Adanaspor'da birkaç hafta önce hoca değişimi yaptılar. Onlarda bu maç için bir hedefle gelecekler. Ama açık oyunu tercih edebilirler, onlarda karşı kaleye hızlı gitmeyi seven bir takım. O anlamda da önlemlerimizi de almaya çalışıyoruz. Bence iyi ve ciddi bir karşılaşma olacak. Ama oyuncu arkadaşlarım, ekibim ve taraftarımızla beraber biz bu maçın üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Başlangıçlar önemlidir ama soğukkanlı olmak lazım. Sahaya bir şablon oturtturmaya çalışıyoruz. Bu şablonun olgunluk, sabır ve kararlılıkla devam etmesi gerektiğini savunuyorum. Hafta sonu karşılaşacağımız Adanaspor güzel bir takım iyi bir oyun olacaktır. İki takımın da aşırı derecede savunmayı düşündüğü bir oyun olmasını istemiyorum. Çok coşkulu bir seyirci var. Bu coşkulu seyirciyle birlikte olgun ve hızlı bir hücum oyunu oynamak durumundayız. Ama bunu oynarken seyircinin sabrı ve olgun desteğiyle beraber savunma yapmasını bileceğimiz pozisyonlar da olmalı. O anlamda iki taraf için de zevkli bir karşılaşma, katı savunmanın olmadığı bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Özbalta, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Klasiktir ama taraftarlarımız stadı doldursunlar. Üzerine basa basa söylüyorum, gerçekten güzel bir taraftar var. Ülkenin çok saygı duyduğu, her mekanda farklı zamanlarda konuşulan bir taraftar grubu var. Bu taraftar grubu da buna laik olmaya çalışacaktır hem bu maç için hem de genel anlamda. Futbolcu arkadaşlarımıza çok ciddi destek vermelerini istiyoruz. Çünkü o arkadaşlarımız ve bizler burada bu şehri temsil ediyoruz. Onlar için var olan ve mücadele eden insanlara asla ve asla biran bile şüpheye düşmeden arkalarını dönmesinler." - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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