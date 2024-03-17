Sakaryaspor, Altay\'ı 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Sakaryaspor atağında sağ kanattan yapılan ortada top Altaylı Kuban'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kasongo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada ceza sahası dışından Dimitrov'un şutunda top az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-0
83. dakikada Burak Süleyman'ın pasında topla buluşan Kasongo'nun şutu kaleyi bulmadı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman Karasu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Erdi Dikmen dk. 78), Kasongo (Koray Kılınç dk. 85), Rotman, Sinan Kurt, Samed Onur (Murat Cem Akpınar dk. 46), Sımon, Del Valle (Burak Süleyman dk. 69), Dimitrov (Roshi dk. 69), Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk
Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Bülent Uzun, Berat Can Şanlı, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Onur Efe dk. 73), Caner Beycan (Ali Kızılkuyu dk. 62), Enes Öğrüce, Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Emre Tangeldi dk. 62)
Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Yusuf Tekin, Hikmet Çolak, Murat Uluç, Ege Parmaksız, Tugay Gündem, Arda Gezer
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Kasongo (dk. 35), Del Valle (dk. 58) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Simon, Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor), Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz, Ceyhun Gülselam (Altay) - SAKARYA
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, ikinci devrede yaşanan kırılmanın takımı olumsuz etkilediğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise galibiyetin önemine vurgu yaptı.
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