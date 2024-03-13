Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Emre Belözoğlu: '27 puanın hepsine talibiz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.